Lindt Aktie News: Lindt präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 90'600,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'717 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Lindt-Aktie bis auf 90'600,00 CHF zu. Mit einem Wert von 89'600,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 31 Lindt-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132'000,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,70 Prozent hinzugewinnen. Am 08.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86'000,00 CHF. Mit Abgaben von 5,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1'800,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1'870,91 CHF.

Die Lindt-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lindt rechnen Experten am 07.03.2028.

In der Lindt-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3'229,85 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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