Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.09.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt präsentiert sich am Donnerstagmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lindt. Die Lindt-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 90'600,00 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 90'600,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'717 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Lindt-Aktie bis auf 90'600,00 CHF zu. Mit einem Wert von 89'600,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 31 Lindt-Aktien umgesetzt.
Am 27.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132'000,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,70 Prozent hinzugewinnen. Am 08.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86'000,00 CHF. Mit Abgaben von 5,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1'800,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1'870,91 CHF.
Die Lindt-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lindt rechnen Experten am 07.03.2028.
In der Lindt-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3'229,85 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie
Aktien von Lindt & Sprüngli und Barry im Fokus: Schokoladenindustrie hat laut Experten das Schlimmste hinter sich
Lindt & Sprüngli-Aktie verliert: Sparprogramme schreitet voran - Ski-Weekend gestrichen
Lindt&Sprüngli-Aktie dennoch im Plus: Vorwurf der Kinderarbeit in der Lieferkette
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
12:29
|Lindt Aktie News: Lindt präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Lindt Aktie News: Lindt gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
21.09.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lindt von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
07.09.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lindt von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: SMI etwas fester -- DAX kaum verändert -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt leicht zu, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. An der Wall Street geht es abwärts. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.