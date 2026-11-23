Um 09:28 Uhr wies die Lindt-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 85'800,00 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'486 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Lindt-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85'800,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 84'300,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 10 Lindt-Aktien.

Am 24.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130'400,00 CHF an. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 34,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2026 Kursverluste bis auf 77'500,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lindt-Aktie ist somit 9,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lindt möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie

Lindt-Aktie dennoch legt zu: Grossaktionär Deutsche Asset Management stellt Tanner infrage

Lindt-Aktie fester: Mehrere Aktionäre fordern wohl Umbau des Verwaltungsrats

Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten