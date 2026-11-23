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23.11.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Montagvormittag stärker
Die Aktie von Lindt gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Lindt-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 85'800,00 CHF nach oben.
Um 09:28 Uhr wies die Lindt-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 85'800,00 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'486 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Lindt-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85'800,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 84'300,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 10 Lindt-Aktien.
Am 24.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130'400,00 CHF an. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 34,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2026 Kursverluste bis auf 77'500,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lindt-Aktie ist somit 9,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lindt möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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