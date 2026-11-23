Die Lindt-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 84'900,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'676 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lindt-Aktie bis auf 84'300,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84'300,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 51 Lindt-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 130'400,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lindt-Aktie derzeit noch 53,59 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2026 Kursverluste bis auf 77'500,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,72 Prozent würde die Lindt-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Lindt Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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