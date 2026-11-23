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23.11.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt gewinnt am Montagmittag an Fahrt
Die Aktie von Lindt zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Lindt-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 85'700,00 CHF.
Das Papier von Lindt legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 85'700,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'607 Punkten tendiert. Bei 86'000,00 CHF erreichte die Lindt-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84'300,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20 Lindt-Aktien.
Am 24.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130'400,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lindt-Aktie ist somit 52,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77'500,00 CHF am 05.10.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lindt-Aktie 9,57 Prozent sinken.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
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