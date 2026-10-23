Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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23.10.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lindt. Das Papier von Lindt gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 86'300,00 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr ging es für die Lindt-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 86'300,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132'000,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lindt-Aktie 52,95 Prozent zulegen. Bei 77'500,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 05.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 11,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Lindt-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1'800,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1'865,00 CHF.
Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Lindt die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lindt ein EPS in Höhe von 3'168,33 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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