Lindt Aktie News: Lindt verteuert sich am Vormittag

Um 09:28 Uhr wies die Lindt-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 90'000,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'860 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Lindt-Aktie bis auf 90'000,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 90'000,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 Lindt-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 132'000,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,67 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86'000,00 CHF am 08.09.2026. Abschläge von 4,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Lindt-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1'870,91 CHF ausgeschüttet werden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lindt wird am 09.03.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3'229,85 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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