Lindt Aktie News: Lindt gibt am Nachmittag nach

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 89'200,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'804 Punkten steht. Die Lindt-Aktie sank bis auf 88'800,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90'000,00 CHF. Der Tagesumsatz der Lindt-Aktie belief sich zuletzt auf 72 Aktien.

Bei 132'000,00 CHF markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 47,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86'000,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lindt-Aktie mit einem Verlust von 3,59 Prozent wieder erreichen.

Für Lindt-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1'870,91 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Lindt-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3'229,85 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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