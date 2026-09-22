Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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22.09.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Dienstagnachmittag mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lindt. Die Aktionäre schickten das Papier von Lindt nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 89'900,00 CHF.
Die Lindt-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 89'900,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'808 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 90'100,00 CHF markierte die Lindt-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 89'200,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 79 Lindt-Aktien den Besitzer.
Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 132'000,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 46,83 Prozent Plus fehlen der Lindt-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 86'000,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lindt-Aktie 4,34 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1'870,91 CHF. Im Vorjahr erhielten Lindt-Aktionäre 1'800,00 CHF je Wertpapier.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.
In der Lindt-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3'226,05 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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