Lindt Aktie News: Lindt am Dienstagmittag mit Abschlägen

Die Lindt-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 89'400,00 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'850 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Lindt-Aktie ging bis auf 88'200,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89'200,00 CHF. Von der Lindt-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 132'000,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,65 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.09.2026 bei 86'000,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lindt-Aktie.

Zuletzt erhielten Lindt-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1'870,91 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lindt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lindt-Gewinn in Höhe von 3'226,05 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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