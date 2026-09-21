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21.09.2026 09:29:00

Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Montagvormittag schwächer

Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Montagvormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lindt. Zuletzt ging es für die Lindt-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 89'400,00 CHF.

Lindt
89695.00 CHF 1.22%
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Der Lindt-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 89'400,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'627 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Lindt-Aktie bis auf 89'000,00 CHF ein. Bei 89'000,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4 Lindt-Aktien.

Am 27.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132'000,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 47,65 Prozent Plus fehlen der Lindt-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.09.2026 bei 86'000,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 3,80 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Lindt-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1'800,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1'870,91 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lindt wird am 09.03.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3'226,05 CHF je Lindt-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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