Lindt Aktie News: Lindt zieht am Mittag an

Die Lindt-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 91'200,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'748 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Lindt-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 91'400,00 CHF. Bei 89'000,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 36 Lindt-Aktien.

Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132'000,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lindt-Aktie mit einem Kursplus von 44,74 Prozent wieder erreichen. Bei 86'000,00 CHF fiel das Papier am 08.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,70 Prozent würde die Lindt-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Lindt seine Aktionäre 2025 mit 1'800,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1'870,91 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Lindt die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lindt-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3'226,05 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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