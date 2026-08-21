Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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21.08.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Anleger schicken Lindt am Vormittag ins Plus
Die Aktie von Lindt gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lindt nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 93'300,00 CHF.
Die Lindt-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 93'300,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'129 Punkten steht. Die Lindt-Aktie zog in der Spitze bis auf 93'300,00 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93'300,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Lindt-Aktien beläuft sich auf 1 Stück.
Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132'000,00 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lindt-Aktie derzeit noch 41,48 Prozent Luft nach oben. Am 18.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 91'900,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 1,50 Prozent würde die Lindt-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 1'800,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1'856,69 CHF je Lindt-Aktie.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lindt möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Lindt im Jahr 2026 3'234,03 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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