Lindt Aktie News: Anleger schicken Lindt am Vormittag ins Plus

Die Lindt-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 93'300,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'129 Punkten steht. Die Lindt-Aktie zog in der Spitze bis auf 93'300,00 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93'300,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Lindt-Aktien beläuft sich auf 1 Stück.

Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132'000,00 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lindt-Aktie derzeit noch 41,48 Prozent Luft nach oben. Am 18.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 91'900,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 1,50 Prozent würde die Lindt-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1'800,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1'856,69 CHF je Lindt-Aktie.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lindt möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lindt im Jahr 2026 3'234,03 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie

Lindt&Sprüngli-Aktie dennoch im Plus: Vorwurf der Kinderarbeit in der Lieferkette

Lindt & Sprüngli-Aktie etwas tiefer: Ziele in schwierigem Umfeld bestätigt

Ausblick Lindt & Sprüngli: Preisschock und Hitze dämpfen Lust auf Schokolade