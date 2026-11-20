Um 09:28 Uhr wies die Lindt-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 85'600,00 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'677 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Lindt-Aktie bis auf 85'600,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 84'300,00 CHF. Von der Lindt-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13 Stück gehandelt.

Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 130'400,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lindt-Aktie derzeit noch 52,34 Prozent Luft nach oben. Am 05.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77'500,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,46 Prozent würde die Lindt-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Lindt dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Lindt dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2028 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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