|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Anleger schicken Lindt am Freitagnachmittag ins Plus
Die Aktie von Lindt gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lindt-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 85'500,00 CHF.
Das Papier von Lindt konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 85'500,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'574 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Lindt-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85'800,00 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84'300,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 58 Lindt-Aktien.
Bei 130'400,00 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 52,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2026 bei 77'500,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lindt-Aktie 10,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie
Lindt-Aktie dennoch legt zu: Grossaktionär Deutsche Asset Management stellt Tanner infrage
Lindt-Aktie fester: Mehrere Aktionäre fordern wohl Umbau des Verwaltungsrats
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
20.11.26
|Lindt Aktie News: Anleger schicken Lindt am Freitagnachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse Zürich: SPI beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Lindt Aktie News: Lindt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
16.11.26
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lindt von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Lindt-Aktie dennoch legt zu: Grossaktionär Deutsche Asset Management stellt Tanner infrage (AWP)
|
09.11.26
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Lindt am 20.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.