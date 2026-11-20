Das Papier von Lindt konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 85'500,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'574 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Lindt-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85'800,00 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84'300,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 58 Lindt-Aktien.

Bei 130'400,00 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 52,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2026 bei 77'500,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lindt-Aktie 10,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

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