Lindt Aktie News: Anleger schicken Lindt am Vormittag ins Minus

Der Lindt-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 86'600,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'271 Punkten steht. Die Lindt-Aktie sank bis auf 86'500,00 CHF. Bei 87'300,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9 Lindt-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 132'000,00 CHF erreichte der Titel am 27.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lindt-Aktie derzeit noch 52,42 Prozent Luft nach oben. Bei 77'500,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 05.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lindt-Aktie mit einem Verlust von 10,51 Prozent wieder erreichen.

Lindt-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1'865,00 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lindt ein EPS in Höhe von 3'168,33 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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