Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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20.10.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Dienstagnachmittag leichter
Die Aktie von Lindt gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lindt-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 86'700,00 CHF.
Die Lindt-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 86'700,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'319 Punkten steht. Die Lindt-Aktie sank bis auf 86'500,00 CHF. Bei 87'300,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 67 Lindt-Aktien umgesetzt.
Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132'000,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lindt-Aktie somit 34,32 Prozent niedriger. Am 05.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77'500,00 CHF ab. Mit Abgaben von 10,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 1'800,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1'865,00 CHF je Lindt-Aktie.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lindt rechnen Experten am 07.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Lindt-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3'168,33 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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