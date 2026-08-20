Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag billiger

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 93'700,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'242 Punkten notiert. Die Lindt-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 93'700,00 CHF ab. Bei 93'700,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1 Lindt-Aktien.

Bei 132'000,00 CHF markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lindt-Aktie mit einem Kursplus von 40,88 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 91'900,00 CHF. Dieser Wert wurde am 18.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 1,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Lindt-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1'856,69 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lindt ein EPS in Höhe von 3'234,03 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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