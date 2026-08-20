Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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20.08.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Lindt
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lindt. Die Lindt-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 93'600,00 CHF ab.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 93'600,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'130 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Lindt-Aktie ging bis auf 93'000,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93'700,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 43 Lindt-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 132'000,00 CHF erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 41,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 91'900,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.06.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lindt-Aktie derzeit noch 1,82 Prozent Luft nach unten.
Lindt-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1'800,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1'856,69 CHF aus.
Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3'234,03 CHF je Lindt-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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