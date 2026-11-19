Die Lindt-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 86'500,00 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'953 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Lindt-Aktie bis auf 86'200,00 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 86'700,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 8 Lindt-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 130'400,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,75 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 77'500,00 CHF fiel das Papier am 05.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lindt-Aktie damit 11,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lindt wird am 09.03.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie

Lindt-Aktie dennoch legt zu: Grossaktionär Deutsche Asset Management stellt Tanner infrage

Lindt-Aktie fester: Mehrere Aktionäre fordern wohl Umbau des Verwaltungsrats

Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten