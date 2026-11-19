Die Lindt-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 84'000,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'838 Punkten realisiert. Bei 84'000,00 CHF markierte die Lindt-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86'700,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 68 Lindt-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2026 auf bis zu 130'400,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 55,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2026 auf bis zu 77'500,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lindt-Aktie 7,74 Prozent sinken.

Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Lindt die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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