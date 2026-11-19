|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt gibt am Nachmittag ab
Die Aktie von Lindt gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lindt-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 84'000,00 CHF abwärts.
Die Lindt-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 84'000,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'838 Punkten realisiert. Bei 84'000,00 CHF markierte die Lindt-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86'700,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 68 Lindt-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2026 auf bis zu 130'400,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 55,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2026 auf bis zu 77'500,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lindt-Aktie 7,74 Prozent sinken.
Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Lindt die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie
Lindt-Aktie dennoch legt zu: Grossaktionär Deutsche Asset Management stellt Tanner infrage
Lindt-Aktie fester: Mehrere Aktionäre fordern wohl Umbau des Verwaltungsrats
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
09:29
|Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SPI beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Lindt Aktie News: Lindt gibt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Lindt Aktie News: Lindt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
16.11.26
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lindt von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Lindt-Aktie dennoch legt zu: Grossaktionär Deutsche Asset Management stellt Tanner infrage (AWP)
|
09.11.26
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Lindt am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten -- DAX im Handel unter Druck -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verliert im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fährt Verluste ein. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.