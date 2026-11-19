Die Lindt-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 85'000,00 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'852 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Lindt-Aktie bis auf 84'700,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 86'700,00 CHF. Bisher wurden heute 37 Lindt-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 130'400,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 34,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2026 bei 77'500,00 CHF. Derzeit notiert die Lindt-Aktie damit 9,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Am 07.03.2028 wird Lindt schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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