Lindt Aktie News: Lindt am Montagvormittag leichter

Das Papier von Lindt gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 86'500,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'201 Punkten steht. Der Kurs der Lindt-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 84'800,00 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 86'000,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 25 Lindt-Aktien den Besitzer.

Bei 132'000,00 CHF erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 52,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2026 bei 77'500,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lindt-Aktie 10,40 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF an Lindt-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1'867,69 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lindt wird am 09.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3'174,18 CHF je Lindt-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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