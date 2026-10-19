Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.10.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Montagvormittag leichter
Die Aktie von Lindt gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lindt-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 86'500,00 CHF.
Das Papier von Lindt gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 86'500,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'201 Punkten steht. Der Kurs der Lindt-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 84'800,00 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 86'000,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 25 Lindt-Aktien den Besitzer.
Bei 132'000,00 CHF erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 52,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2026 bei 77'500,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lindt-Aktie 10,40 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF an Lindt-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1'867,69 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lindt wird am 09.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2028 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3'174,18 CHF je Lindt-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
Aktien von Lindt & Sprüngli und Barry im Fokus: Schokoladenindustrie hat laut Experten das Schlimmste hinter sich
Lindt & Sprüngli-Aktie verliert: Sparprogramme schreitet voran - Ski-Weekend gestrichen
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
10:02
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
09:29
|Lindt Aktie News: Lindt am Montagvormittag leichter (finanzen.ch)
|
07:00
|Lindt & Sprüngli gibt Führungswechsel bekannt (EQS Group)
|
07:00
|Lindt & Sprüngli announces leadership changes (EQS Group)
|
16.10.26
|Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Lindt Aktie News: Lindt zieht am Freitagmittag an (finanzen.ch)
|
15.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
15.10.26
|SIX-Handel: So performt der SPI am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnleger üben sich in Zurückhaltung: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.