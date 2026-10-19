Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.10.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Montagnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lindt. Das Papier von Lindt gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 86'500,00 CHF abwärts.
Die Lindt-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 86'500,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'210 Punkten realisiert. Der Kurs der Lindt-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 84'800,00 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86'000,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 152 Lindt-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 132'000,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77'500,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1'800,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1'867,69 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 07.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3'174,18 CHF je Lindt-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
Aktien von Lindt & Sprüngli und Barry im Fokus: Schokoladenindustrie hat laut Experten das Schlimmste hinter sich
Lindt & Sprüngli-Aktie verliert: Sparprogramme schreitet voran - Ski-Weekend gestrichen
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
16:29
|Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|Lindt Aktie News: Lindt büsst am Mittag ein (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
09:29
|Lindt Aktie News: Lindt am Montagvormittag leichter (finanzen.ch)
|
07:00
|Lindt & Sprüngli gibt Führungswechsel bekannt (EQS Group)
|
07:00
|Lindt & Sprüngli announces leadership changes (EQS Group)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.