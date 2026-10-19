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19.10.2026 16:29:00

Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Montagnachmittag schwächer

Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Montagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lindt. Das Papier von Lindt gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 86'500,00 CHF abwärts.

Lindt
86272.00 CHF 0.05%
Kaufen Verkaufen

Die Lindt-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 86'500,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'210 Punkten realisiert. Der Kurs der Lindt-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 84'800,00 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86'000,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 152 Lindt-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 132'000,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77'500,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1'800,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1'867,69 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 07.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3'174,18 CHF je Lindt-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’393.97 13.71 SPB9EU
Long 12’807.81 8.83 SKPBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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