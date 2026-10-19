Lindt Aktie News: Lindt büsst am Mittag ein

Die Lindt-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 85'700,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'214 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lindt-Aktie bisher bei 84'800,00 CHF. Bei 86'000,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Lindt-Aktien beläuft sich auf 104 Stück.

Bei 132'000,00 CHF markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Lindt-Aktie damit 35,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2026 (77'500,00 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Lindt-Aktie mit einem Verlust von 9,57 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Lindt seine Aktionäre 2025 mit 1'800,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1'867,69 CHF je Aktie ausschütten.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lindt wird am 09.03.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lindt-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lindt einen Gewinn von 3'174,18 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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