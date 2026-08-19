Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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19.08.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lindt. Die Aktionäre schickten das Papier von Lindt nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 94'200,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Lindt nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 94'200,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'186 Punkten liegt. Die Lindt-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 94'100,00 CHF ab. Bei 94'500,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 8 Lindt-Aktien umgesetzt.
Bei 132'000,00 CHF erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lindt-Aktie somit 28,64 Prozent niedriger. Bei 91'900,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lindt-Aktie.
Lindt-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1'800,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1'856,69 CHF aus.
Lindt dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2028 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3'234,03 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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