Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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19.08.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lindt. Die Lindt-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 95'000,00 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 95'000,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'232 Punkten notiert. Bei 95'200,00 CHF erreichte die Lindt-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 94'500,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 72 Lindt-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 132'000,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,95 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 91'900,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lindt-Aktie damit 3,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1'856,69 CHF. Im Vorjahr hatte Lindt 1'800,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Lindt Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 07.03.2028 wird Lindt schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Lindt-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3'234,03 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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