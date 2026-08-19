Lindt Aktie News: Lindt am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr rutschte die Lindt-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 93'800,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'164 Punkten steht. Die Lindt-Aktie gab in der Spitze bis auf 93'400,00 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94'500,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 42 Lindt-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132'000,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,72 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.06.2026 bei 91'900,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lindt-Aktie.

Für Lindt-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1'856,69 CHF ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Lindt Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Lindt-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.

In der Lindt-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3'234,03 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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