Lindt Aktie News: Lindt am Mittag fester

Das Papier von Lindt legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 116'000,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 16'867 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Lindt-Aktie bei 116'000,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 115'000,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 14 Lindt-Aktien umgesetzt.

Am 21.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 134'800,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 16,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97'000,00 CHF. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 19,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Lindt-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1'500,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1'608,67 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Lindt am 10.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Lindt rechnen Experten am 09.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Lindt-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3'114,43 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

