Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’140 0.6%  SPI 16’864 0.6%  Dow 44’912 -0.1%  DAX 24’369 0.2%  Euro 0.9411 0.0%  EStoxx50 5’467 0.6%  Gold 3’343 0.4%  Bitcoin 92’955 -1.0%  Dollar 0.8053 -0.3%  Öl 65.8 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526DocMorris4261528Rheinmetall345850Partners Group2460882
Top News
Microsoft-Aktie: Truist-Analysten sehen starkes Potenzial und geben neues Kursziel aus
So reagieren Rüstungswerte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT auf den Washington-Gipfel
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag
Kehrt die Lufthansa-Aktie in den DAX zurück? - Die Chancen
Palo Alto-Gewinn unter Erwartungen - Anleger lassen Aktie dank Ausblick steigen
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.08.2025 12:29:00

Lindt Aktie News: Lindt am Mittag fester

Lindt Aktie News: Lindt am Mittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lindt. Die Lindt-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 116'000,00 CHF.

Lindt
114244.82 CHF -9.75%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Lindt legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 116'000,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 16'867 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Lindt-Aktie bei 116'000,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 115'000,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 14 Lindt-Aktien umgesetzt.

Am 21.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 134'800,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 16,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97'000,00 CHF. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 19,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Lindt-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1'500,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1'608,67 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Lindt am 10.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Lindt rechnen Experten am 09.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Lindt-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3'114,43 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie

Lindt & Sprüngli-Aktie leichter: Überlegungen zu Produktion von Schokoladenhasen in den USA

Lindt&Sprüngli sieht nur begrenzte Auswirkungen der US-Zölle - Aktie dennoch schwach

Schweizer Unternehmen reagieren gelassen auf US-Zölle

Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten