Um 16:28 Uhr stieg die Lindt-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 87'400,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'019 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Lindt-Aktie bei 88'400,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86'700,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 57 Lindt-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130'400,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lindt-Aktie mit einem Kursplus von 49,20 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2026 bei 77'500,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lindt-Aktie 12,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Lindt-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1'800,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1'864,68 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lindt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lindt-Gewinn in Höhe von 3'153,76 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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