Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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18.09.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lindt. Der Lindt-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 88'800,00 CHF.
Der Lindt-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 88'800,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'675 Punkten steht. Bei 88'800,00 CHF markierte die Lindt-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88'800,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6 Lindt-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132'000,00 CHF) erklomm das Papier am 27.10.2025. Derzeit notiert die Lindt-Aktie damit 32,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 86'000,00 CHF fiel das Papier am 08.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,15 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1'870,91 CHF. Im Vorjahr erhielten Lindt-Aktionäre 1'800,00 CHF je Wertpapier.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Lindt rechnen Experten am 07.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lindt-Gewinn in Höhe von 3'226,05 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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