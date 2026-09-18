Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag tiefer

Der Lindt-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 88'800,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'675 Punkten steht. Bei 88'800,00 CHF markierte die Lindt-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88'800,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6 Lindt-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132'000,00 CHF) erklomm das Papier am 27.10.2025. Derzeit notiert die Lindt-Aktie damit 32,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 86'000,00 CHF fiel das Papier am 08.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,15 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1'870,91 CHF. Im Vorjahr erhielten Lindt-Aktionäre 1'800,00 CHF je Wertpapier.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Lindt rechnen Experten am 07.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lindt-Gewinn in Höhe von 3'226,05 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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