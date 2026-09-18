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18.09.2026 16:29:00

Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Lindt gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Lindt-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 89'200,00 CHF.

Lindt
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Die Lindt-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 89'200,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'572 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Lindt-Aktie ging bis auf 88'500,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 88'800,00 CHF. Von der Lindt-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132'000,00 CHF) erklomm das Papier am 27.10.2025. Der aktuelle Kurs der Lindt-Aktie ist somit 47,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 86'000,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Lindt-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1'870,91 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Lindt-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3'226,05 CHF je Aktie in den Lindt-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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