Lindt Aktie News: Lindt am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Die Lindt-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 88'600,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'708 Punkten steht. In der Spitze büsste die Lindt-Aktie bis auf 88'500,00 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88'800,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27 Lindt-Aktien.

Bei 132'000,00 CHF erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lindt-Aktie somit 32,88 Prozent niedriger. Bei 86'000,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lindt-Aktie ist somit 2,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF an Lindt-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1'870,91 CHF.

Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Lindt Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3'226,05 CHF je Lindt-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie

Lindt & Sprüngli-Aktie verliert: Sparprogramme schreitet voran - Ski-Weekend gestrichen

Lindt&Sprüngli-Aktie dennoch im Plus: Vorwurf der Kinderarbeit in der Lieferkette

Lindt & Sprüngli-Aktie etwas tiefer: Ziele in schwierigem Umfeld bestätigt