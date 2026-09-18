Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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18.09.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Freitagmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lindt. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 88'600,00 CHF.
Die Lindt-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 88'600,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'708 Punkten steht. In der Spitze büsste die Lindt-Aktie bis auf 88'500,00 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88'800,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27 Lindt-Aktien.
Bei 132'000,00 CHF erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lindt-Aktie somit 32,88 Prozent niedriger. Bei 86'000,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lindt-Aktie ist somit 2,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF an Lindt-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1'870,91 CHF.
Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Lindt Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3'226,05 CHF je Lindt-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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