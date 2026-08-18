Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Dienstagvormittag um Nulllinie

Die Lindt-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 95'200,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'176 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Lindt-Aktie bis auf 95'200,00 CHF. Im Tief verlor die Lindt-Aktie bis auf 95'000,00 CHF. Bei 95'000,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2 Lindt-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132'000,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lindt-Aktie derzeit noch 38,66 Prozent Luft nach oben. Am 18.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 91'900,00 CHF. Abschläge von 3,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Lindt seine Aktionäre 2025 mit 1'800,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1'856,69 CHF je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3'234,03 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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