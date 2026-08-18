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Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759

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18.08.2026 16:29:00

Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag mit Kursverlusten

Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lindt. Die Lindt-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 94'800,00 CHF.

Lindt
94112.31 CHF -0.27%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Lindt-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 94'800,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'156 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Lindt-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 94'200,00 CHF aus. Bei 95'000,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52 Lindt-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 132'000,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). Mit einem Zuwachs von 39,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 91'900,00 CHF. Dieser Wert wurde am 18.06.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lindt-Aktie 3,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1'800,00 CHF an Lindt-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1'856,69 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lindt-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3'234,03 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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