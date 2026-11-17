|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt schiebt sich am Dienstagvormittag vor
Die Aktie von Lindt gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lindt-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 88'900,00 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Lindt-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 88'900,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'277 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lindt-Aktie bei 89'100,00 CHF. Bei 88'400,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 7 Lindt-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 130'400,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lindt-Aktie mit einem Kursplus von 46,68 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77'500,00 CHF am 05.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,82 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1'864,68 CHF, nach 1'800,00 CHF im Jahr 2025.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lindt.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lindt einen Gewinn von 3'154,96 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie
Lindt-Aktie dennoch legt zu: Grossaktionär Deutsche Asset Management stellt Tanner infrage
Lindt-Aktie fester: Mehrere Aktionäre fordern wohl Umbau des Verwaltungsrats
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
09:29
|Lindt Aktie News: Lindt schiebt sich am Dienstagvormittag vor (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Lindt Aktie News: Lindt am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Lindt Aktie News: Lindt am Montagmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
16.11.26
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lindt von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Lindt-Aktie dennoch legt zu: Grossaktionär Deutsche Asset Management stellt Tanner infrage (AWP)
|
09.11.26
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Lindt-Aktie fester: Mehrere Aktionäre fordern wohl Umbau des Verwaltungsrats (AWP)
|
02.11.26
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.