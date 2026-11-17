Um 09:28 Uhr stieg die Lindt-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 88'900,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'277 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lindt-Aktie bei 89'100,00 CHF. Bei 88'400,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 7 Lindt-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 130'400,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lindt-Aktie mit einem Kursplus von 46,68 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77'500,00 CHF am 05.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,82 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1'864,68 CHF, nach 1'800,00 CHF im Jahr 2025.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lindt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lindt einen Gewinn von 3'154,96 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie

Lindt-Aktie dennoch legt zu: Grossaktionär Deutsche Asset Management stellt Tanner infrage

Lindt-Aktie fester: Mehrere Aktionäre fordern wohl Umbau des Verwaltungsrats

Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten