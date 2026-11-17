Die Lindt-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 88'200,00 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'128 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Lindt-Aktie ging bis auf 87'000,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88'400,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 151 Lindt-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 130'400,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lindt-Aktie derzeit noch 47,85 Prozent Luft nach oben. Bei 77'500,00 CHF fiel das Papier am 05.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lindt-Aktie.

Lindt-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1'864,68 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Experten taxieren den Lindt-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3'154,96 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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