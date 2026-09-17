Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von Lindt nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,3 Prozent auf 90'500,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'623 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Lindt-Aktie sogar auf 90'500,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 90'500,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1 Lindt-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132'000,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.10.2025 erreicht. Gewinne von 45,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.09.2026 bei 86'000,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lindt-Aktie 5,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Lindt-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1'800,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1'866,07 CHF belaufen.

Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lindt-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3'226,05 CHF je Lindt-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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