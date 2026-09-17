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Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759

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17.09.2026 16:29:00

Lindt Aktie News: Lindt am Donnerstagnachmittag freundlich

Lindt Aktie News: Lindt am Donnerstagnachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lindt. Die Lindt-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 89'600,00 CHF.

Lindt
88642.82 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Lindt zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 89'600,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'702 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Lindt-Aktie bis auf 90'500,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 90'500,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70 Lindt-Aktien umgesetzt.

Bei 132'000,00 CHF markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,32 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86'000,00 CHF ab. Abschläge von 4,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Lindt-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1'866,07 CHF aus.

Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3'226,05 CHF je Lindt-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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