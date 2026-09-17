Lindt Aktie News: Lindt am Mittag mit positiven Vorzeichen

Im SIX SX-Handel gewannen die Lindt-Papiere um 12:28 Uhr 0,2 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'608 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Lindt-Aktie bis auf 90'500,00 CHF. Bei 90'500,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 39 Lindt-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 132'000,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,49 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.09.2026 bei 86'000,00 CHF. Mit Abgaben von 3,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1'800,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1'866,07 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3'226,05 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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