Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag mit Kurseinbussen

Die Lindt-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 95'000,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'298 Punkten steht. In der Spitze fiel die Lindt-Aktie bis auf 95'000,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 95'500,00 CHF. Von der Lindt-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7 Stück gehandelt.

Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 132'000,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lindt-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.06.2026 bei 91'900,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Lindt-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1'856,69 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lindt 1'800,00 CHF aus.

Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Lindt Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Lindt-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Lindt im Jahr 2026 3'234,03 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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