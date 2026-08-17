Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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17.08.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Montagnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lindt. Die Lindt-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 94'600,00 CHF nach.
Um 16:28 Uhr ging es für die Lindt-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 94'600,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'213 Punkten liegt. Die Lindt-Aktie sank bis auf 94'600,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 95'500,00 CHF. Zuletzt wechselten 24 Lindt-Aktien den Besitzer.
Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132'000,00 CHF an. 39,53 Prozent Plus fehlen der Lindt-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.06.2026 auf bis zu 91'900,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 2,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Lindt-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1'856,69 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lindt 1'800,00 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lindt-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lindt einen Gewinn von 3'234,03 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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