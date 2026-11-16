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16.11.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lindt. Zuletzt ging es für die Lindt-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 87'900,00 CHF.
Die Lindt-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 87'900,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'346 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Lindt-Aktie bis auf 87'400,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87'600,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 22 Lindt-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130'400,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lindt-Aktie ist somit 48,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2026 bei 77'500,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 13,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1'864,68 CHF. Im Vorjahr erhielten Lindt-Aktionäre 1'800,00 CHF je Wertpapier.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 vorlegen. Lindt dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lindt-Aktie in Höhe von 3'161,49 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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