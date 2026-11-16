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16.11.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Lindt zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lindt-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 88'800,00 CHF.
Die Lindt-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 88'800,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'400 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Lindt-Aktie legte bis auf 88'800,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 87'600,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 90 Lindt-Aktien den Besitzer.
Am 24.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 130'400,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lindt-Aktie somit 31,90 Prozent niedriger. Bei 77'500,00 CHF fiel das Papier am 05.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1'864,68 CHF. Im Vorjahr erhielten Lindt-Aktionäre 1'800,00 CHF je Wertpapier.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lindt-Gewinn in Höhe von 3'161,49 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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