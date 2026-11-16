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16.11.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Montagmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lindt. Die Lindt-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 88'000,00 CHF ab.
Das Papier von Lindt gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 88'000,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'356 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Lindt-Aktie bei 87'200,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87'600,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 62 Lindt-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130'400,00 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lindt-Aktie mit einem Kursplus von 48,18 Prozent wieder erreichen. Am 05.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77'500,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1'864,68 CHF, nach 1'800,00 CHF im Jahr 2025.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 präsentieren. Lindt dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lindt-Gewinn in Höhe von 3'161,49 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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