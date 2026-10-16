Lindt Aktie News: Lindt am Freitagvormittag Verlust reich

Die Lindt-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 86'100,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'225 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Lindt-Aktie bis auf 85'800,00 CHF. Mit einem Wert von 86'000,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6 Lindt-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 132'000,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,31 Prozent. Am 05.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77'500,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Lindt-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1'800,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1'867,69 CHF.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3'174,18 CHF je Lindt-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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