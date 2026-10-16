Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr wies die Lindt-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 87'000,00 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'283 Punkten tendiert. Die Lindt-Aktie zog in der Spitze bis auf 87'000,00 CHF an. Bei 86'000,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Lindt-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 132'000,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lindt-Aktie. Am 05.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77'500,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 12,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Lindt-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1'867,69 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lindt 1'800,00 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 präsentieren. Am 07.03.2028 wird Lindt schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lindt-Gewinn in Höhe von 3'174,18 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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