Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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16.10.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt zieht am Freitagmittag an
Die Aktie von Lindt gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Lindt-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Im SIX SX-Handel gewannen die Lindt-Papiere um 12:28 Uhr 0,2 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'259 Punkten steht. In der Spitze legte die Lindt-Aktie bis auf 86'700,00 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86'000,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 28 Lindt-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 132'000,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,78 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77'500,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lindt-Aktie damit 11,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1'800,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1'867,69 CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lindt.
In der Lindt-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3'174,18 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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