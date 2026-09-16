Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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16.09.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lindt. Die Lindt-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 89'200,00 CHF abwärts.
Die Lindt-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 89'200,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'511 Punkten steht. In der Spitze fiel die Lindt-Aktie bis auf 88'400,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88'900,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 61 Lindt-Aktien umgesetzt.
Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132'000,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 47,98 Prozent Plus fehlen der Lindt-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86'000,00 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 3,59 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1'856,69 CHF, nach 1'800,00 CHF im Jahr 2025.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 vorlegen. Am 07.03.2028 wird Lindt schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3'227,94 CHF je Lindt-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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