Lindt Aktie News: Lindt am Donnerstagvormittag im Aufwind

Um 09:28 Uhr stieg die Lindt-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 84'200,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'067 Punkten tendiert. Der Kurs der Lindt-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 84'200,00 CHF zu. Bei 82'000,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15 Lindt-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 132'000,00 CHF erreichte der Titel am 27.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lindt-Aktie. Am 05.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 77'500,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Lindt-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1'867,69 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lindt-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Lindt im Jahr 2026 3'174,18 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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