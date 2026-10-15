Lindt Aktie News: Hausse bei Lindt am Donnerstagnachmittag

Die Lindt-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 5,0 Prozent auf 85'700,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'152 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lindt-Aktie bisher bei 85'900,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82'000,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 120 Lindt-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132'000,00 CHF. 54,03 Prozent Plus fehlen der Lindt-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2026 bei 77'500,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 10,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Lindt-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1'800,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1'867,69 CHF.

Lindt wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Lindt dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3'174,18 CHF je Lindt-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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